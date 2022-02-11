В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погода на 12-14 февраля.

По информации синоптиков, осадки в ближайшие сутки ожидаются в виде мокрого снега, местами с дождем: «В Карпатах количество снега достигнет критерия опасного явления, то есть 7-19 мм».

На юге без осадков.

На дорогах страны, кроме юга, гололедица. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем ​​0-5° тепла, на юге страны плюс 5-10°.

Поле осадков будет двигаться к востоку, поэтому уже завтра днем ​​они прекратятся в западных областях, а затем и в Украине, добавляют синоптики.

13-14 февраля установится погода без осадков, ночные прояснения снизят температуру: ночью 3-9° мороза, в Карпатах, на Карпатах, востоке и северо-востоке страны 10-15° мороза, днем ​​в Украине 2-8° тепла.



Спасатели предупредили об опасности выхода в горы в ближайшие дни. Дело в том, что высота снежного покрова не позволяет им сразу же выдвигаться на место чрезвычайной ситуации.

В Карпатах спасатели фиксируют уникальное, но чрезвычайно опасное явление – «снежные фонтаны». Погода в Украине на этой неделе, с 7 по 13 февраля, будет богатой на осадки и сильный ветер. При этом сильных морозов не прогнозируют.

В феврале средняя месячная температура ожидается на уровне 0-5 мороза, на юге до 1 градуса тепла — это близко к климатической норме.