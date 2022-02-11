Приватизация "Президент-Отеля" позволит уберечь отель от дальнейшего упадка, а также привлечь инвестиции, создать рабочие места и развивать сопутствующие сервисы и туризм. Об этом в комментарии РБК-Украина заявили в Фонде госимущества Украины. Эксперты сходятся во мнении, что комплекс стоило приватизировать уже давно. Такие попытки предпринимались в 2014, 2015 и 2017 году, при трех разных правительствах – Азарова, Яценюка и Гройсмана. Однако все они закончились безуспешно по разным причинам. "Для "Президент-Отеля" приватизация – необходимость. С каждым годом состояние гостиницы только ухудшается. Она становится менее привлекательной как для туристов, так и для потенциальных инвесторов. Эффективный владелец обеспечит реновацию и качественное управление комплексом, наладит бизнес и создаст новые рабочие места. А государство на прозрачном аукционе получит отель рыночную цену и годами будет обеспечено налогами благодаря работе бизнес", — отметили в Фонде госимущества. В Фонде также подчеркивают, что для проведения реновации гостиницы, а также обслуживания всего комплекса инвестору нужно привлечь сотни специалистов, что означает появление новых рабочих мест. В Concorde Capital – компании, избранной советником по приватизации – также отмечают, что отель давно требует привлечения частных инвестиций. "У меня нет сомнений: "Президент-Отель" нужно приватизировать, и как можно скорее. Минимальные инвестиции для поддержки гостиницы в рабочем состоянии должны составить около 500 миллионов гривен", – подчеркивает Игорь Мазепа , генеральный директор Concorde Capital. Он также добавил, что частные компании гораздо эффективнее работают в гостиничном бизнесе, чем государство. "Частный инвестор будет заинтересован в привлечении в гостиницу постояльцев. А значит мы увидим, как улучшится сервис, внешний вид и комфорт комплекса. Это дополнительный плюс для развития городской среды и бизнеса в столице", — считает он. В свою очередь, эксперты уверены, что государственное управление непрофильным бизнесом не приносит пользы ни самим объектам, ни государству. Приватизация таких активов – необходимый шаг, который улучшит состояние дел. "Нужен ли этот актив государству? — Нет, не нужен. Логика следующая: если государство владеет определенным предприятием или активом, оно должно объяснить, зачем оно им владеет. Если государство не может этого объяснить, то потребности во владении таким предприятием нет. Зачем государству Если рынок может справиться с определенной функцией — государству не следует его выполнять. На рынке есть много частных отелей, успешно конкурирующих между собой — значит государству нет смысла заниматься бизнесом. Сегодня потребности в государственной гостинице нет", — заявил Андрей Бойцун , эксперт по корпоративному управлению госпредприятий и приватизации. За долгое время государство откладывало приватизацию непрофильных активов "на безрек", что негативно сказалось на состоянии объектов. "Большая приватизация опоздала минимум лет на 20. Если бы приватизацию госпредприятий начали хотя бы 10 лет назад — ситуация была бы лучше. Во всяком случае, запустить этот процесс лучше поздно, чем никогда. Что касается "Президент-Отеля" — объект давно нужно приватизировать. Чем быстрее это сделать – тем лучше. Однако отель обременен договорами аренды, потому какая сумма поступлений поступит в результате продажи и будет ли она отвечать ожиданиям – вопрос открыт", — считает инвестиционный банкир Сергей Фурса . Напомним, "Президент-Отель" — государственный четырехзвездочный гостинично-ресторанный комплекс в деловом квартале Киева. В 2009 году Государственное управление делами передало гостиницу в долгосрочную аренду до 2034 года.