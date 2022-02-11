Близкие друзья всегда рядом и когда происходит что-нибудь неприятное, очень хочется поделиться с ними своими переживаниями. Но психологи считают, что существует несколько запретных тем, которые не стоит обсуждать со своими подругами. Что не стоит рассказывать своим друзьям и почему читайте ниже. Вашу подругу или друга изменяют Многие считают, что нужно открывать глаза на подобные вещи, но есть и поклонники того, что не стоит лезть в чужую личную жизнь. И психологи солидарны с другими: если вы увидели мужчину своей подруги на сайте знакомств или случайно встретили жену одноклассника в кафе с другим мужчиной – не стоит обсуждать это. И дело не в том, что вы изменяете своим друзьям. Во-первых , вы можете не знать всей ситуации до конца. А ваше вмешательство не будет расценено как помощь, оно отравит ваши отношения с другом. Во-вторых , ваши друзья могут о таких ситуациях даже не догадываться, а вот впускать кого-нибудь в семейные конфликты у них точно в планы не входило. В-третьих , вы не сможете оставаться в стороне от личного конфликта, поскольку вы стали свидетелем и участником. А значит все страдания, депрессии, долгие разговоры и другие последствия – станет частью вашей спасательной миссии. Ну и в-четвертых , вы станете гонцом, принесшим плохие новости. А в старину от них избавлялись. Ваше предательство В жизни случается всякое. И абсолютные глупости – гораздо чаще, чем нам кажется. И дружба иногда заканчивается, по самым разным причинам. И в трудных ситуациях или под влиянием алкоголя люди могут вести себя непредсказуемо. Не судите людей по себе, ваша тайна будет важна только для вас. А для кого она такой не будет и ваша близкая подруга одной фразой может уничтожить вашу семью и многое другое. Поэтому такие ситуации держите в секрете даже от самых верных подруг. Чужие тайны Женские встречи иногда сопровождаются обсуждением жизни общих знакомых. И хорошо, когда вы говорите о замужестве, предложениях руки и сердца и рождении детей. Но людям интереснее "жареные" факты – развод, ссоры, физические недостатки и прочие неприятные тонкости. Если уж вам доверили чужую тайну – держите ее при себе, даже если очень хочется с кем-нибудь поделиться. Это характеризует вашу порядочность и надежность. Тем более сегодня участницы сплетен с вами нет, а в следующий раз у компании не будет вас, и кто-то точно проговорится. И вы получите неприятеля. Финансовые вопросы Любая многолетняя дружба способна очень быстро развалиться из-за денежных вопросов. Не следует обсуждать свои доходы или расходы. Особенно если вы работаете в одной компании или сфере и ваша подруга явно получает меньше. Поверьте, если вы или ваш муж хорошо зарабатываете и можете себе позволить гораздо больше других подруг, вам будут завидовать. А ваши рассказы о крутых поездках и покупках приведут только к уменьшению количества встреч с подругами. Не стоит особо рассказывать и о проблемах с деньгами. Может быть, подруги захотят вам помочь. Но позже это обернется неприятными ситуациями. Вас начнут считать бедной сироткой и скрывать от вас определенные меры, чтобы вы не расстраивались. А это тоже приведет к удалению. Напомним, ранее мы писали о том, что названы пять признаков того, что мужчина любит по-настоящему. А также рассказывали о том, что психологи развенчали самые популярные мифы об идеальных отношениях.