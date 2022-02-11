Украина потребовала от России разъяснения по военной деятельности у границ страны и во временно оккупированном Крыму. Кремль имеет 48 часов, чтобы ответить на запрос. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в Twitter. "Мы официально применили механизм уменьшения опасности, согласно разделу III Венского документа, и обратились в Российскую Федерацию с запросом предоставить детальные разъяснения по военной деятельности в районах, прилегающих к территории Украины и во временно оккупированном Крыму", — написал министр. Он также добавил, что Россия должна предоставить точные районы проведения учений, а также дать их завершение. "Согласно положениям Венского документа, РФ должна предоставить точные районы проведения военной деятельности, сообщить дату ее завершения, а также наименование, подчиненность, количество военных формирований; также типы участвующих в ней типов вооружений и военной техники", — заявил Кулеба. Министр подчеркнул, что если Россия откажется или предоставит недостаточно информации, Украина инициирует внеочередную встречу стран-участниц ОБСЕ. "Россия имеет 48 часов на ответ. В случае ее отсутствия или предоставления недостаточной, или ненадлежащей информации, Украина обратится в РФ и другие государства-участники Венского документа о созыве чрезвычайной встречи, на которой РФ должна будет предоставить разъяснения", — добавил Кулеба. . Он также заявил, что Украина продолжит использовать все дипломатические возможности для обеспечения безопасности страны. Напомним, недавно Россия "прибрежными предупреждениями" объявила обширные районы Азовского и Черного морей опасными и закрыла для плавания на период с 13 по 19 февраля якобы в связи с проведением учений, предусматривающих ракетную и артиллерийскую стрельбу. После чего МИД Украины выразил решительный протест России, заявив, что беспрецедентная по охвату площадь проведения маневров практически делает невозможным судоходство в обоих морях. Впоследствии выяснилось, что Россия сообщила об отмене блокады Азовского моря. Украинская сторона подтвердила это сообщение от РФ.