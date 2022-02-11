Скелетонист Владислав Гераскевич на Олимпиаде в Пекине продемонстрировал плакат «No war in Ukraine».

Украинец не побоялся возможных санкций МОК – политические жесты запрещены Олимпийской хартией.

«Сегодня» уточняет, что спортсмен сделал это 11 февраля после третьей квалификационной попытки, по итогам которой вышел в финал.

В России уже назвали его поступок политической, но очень продуманной акцией.

«Спортсмен выступил за «мир во всем мире». А где нарушение? В Украине есть война? Если бы в Украине была война, тогда это было бы нарушением регламента, но в Украине войны нет. Поэтому он просто написал, что государство выступает за мир во всем мире, он так и скажет. Ему предъявят претензии, он скажет: «А что вы имели в виду? В Украине разве есть война – нет. Я просто за мир во всем мире», — заявила в комментарии российским журналистам депутат Госдумы РФ Светлана Журова.

Сборная Украины по фристайлу не выступит в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине — у троих спортсменов обнаружили коронавирус.