В Харькове облили краской памятный знак погибшим воинам Украинской повстанческой армии (УПА). Правоохранители устанавливают личности неизвестных. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на полицию Харьковской области. Сообщается, что нарушители облили монумент воинам УПА красной краской в Молодежном парке. Сообщения об инциденте поступили сегодня утром в Харьковское районное управление полиции №1. "Информация о событии зарегистрирована в едином учете заявлений и сообщений №1. Проверка продолжается", — говорится в сообщении. Отметим, этот памятный знак в Молодежном парке периодически испытывает осквернения. В частности, в 2018 году вандалы нарисовали на памятном камне погибшим воинам УПА свастику красного цвета. Отметим, что в 2020 году в Польше неизвестные уничтожили мемориальную доску из могилы воинов УПА.