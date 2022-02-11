В результате вчерашнего столкновения с копателями янтаря в Ровенской области были ранены три сотрудника Службы безопасности Украины. Опасности для их жизни нет. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. Сообщается, что вчера СБУ проводила следственно-оперативные мероприятия по борьбе с незаконной добычей января, когда вблизи села Ельно Сарненского района на сотрудников напали местные жители с топорами, холодным и травматическим оружием. "Мужчины не реагировали на законные требования правоохранителей и нанесли ранения нескольким сотрудникам Службы. Сотрудники СБУ, действуя в рамках закона и ввиду обстоятельств, вынуждены были применить оружие, чтобы прекратить преступные действия нападающих", — отметили в СБУ. В результате инцидента были ранены пять местных жителей и три сотрудника СБУ. Опасности для их жизни нет. Также сообщается, что следствие установило местных жителей, незаконно добывавших янтарь. Национальная полиция уже зарегистрировала уголовные дела за сопротивление работнику правоохранительного органа, массовые беспорядки и насилие в отношении работника правоохранительного органа. Напомним, по данным Госбюро расследований, во вчерашней схватке копатели янтаря устроили потасовку с применением ножей, топор и бензопил, а сотрудники СБУ открыли огонь из своего оружия. Также сообщалось, что в ДБР возбуждено отдельное дело в отношении представителей СБУ.