Министерство иностранных дел Японии повысило уровень угрозы пребывания в Украине до максимального четвёртого. Ведомство призвало японцев немедленно покинуть украинскую территорию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Японии. В предупреждении ведомства отмечается, что в районе границы с Украиной нарастает напряженность из-за усиления российских войск, и ситуация остается непредсказуемой. Кроме того, на территории Беларуси начались совместные с Россией военные учения, а Черное море недавно вошли боевые корабли ВМФ РФ. "Хотя заинтересованные страны предпринимают дипломатические усилия, ситуация, вероятно, быстро ухудшится. По этой причине уровень опасности пребывания в Украине поднят до 4 уровня", — уточнили в японском МИД. Министерство призвало находящихся в Украине граждан Японии немедленно покинуть территорию страны. Для этого им рекомендуется воспользоваться безопасными способами, включая коммерческие авиарейсы. Кроме того, ведомство настоятельно просит японцев отказаться от поездок в Украину. Напомним, 10 февраля президент США Джо Байден призвал американцев покинуть Украину из-за угрозы российского вторжения. Ранее Франция рекомендовала своим гражданам отказаться от поездок в Украину.