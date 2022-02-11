Правительство Южной Кореи ввело максимальный, 4 уровень, опасности на поездки в Украину. Корейцам запретили посещать украинскую территорию и призвали немедленно покинуть страну. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Южной Кореи. "В связи с ситуацией в Украине Правительство приняло решение в срочном порядке поднять уровень опасности о поездках в Украину до 4-го уровня (поездки запрещены). Требование вступает в силу с 13 февраля", — говорится в сообщении Министерства. В МИД подчеркнули, что повышение уровня опасности к максимальному является превентивной мерой в рамках подготовки к внезапному ухудшению ситуации в Украине. Находящихся на украинской территории граждан Южной Кореи призвали немедленно покинуть страны доступными рейсами. В ведомстве добавили, что граждане Южной Кореи, которые не покинут Украину, могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующими правилами, такими как паспортный закон. Напомним, сегодня МИД Японии повысил уровень угрозы пребывания в Украине до максимального и призвал японских граждан немедленно покинуть территорию страны. Отметим, накануне президент США Джо Байден призвал американцев покинуть Украину из-за угрозы российского вторжения.