Госсекретарь США Энтони Блинкен проведет разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Этот разговор запланирован на 12 февраля. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters. Блинкен заявил, что в субботу поговорит с Лавровым. Он добавил, что Вашингтон и его союзники быстро введут жесткие экономические санкции, если Россия вторгнется в Украину. Блинкен сказал, что если Россия действительно заинтересована в урегулировании украинского кризиса по дипломатическому пути, Вашингтон готов сыграть свою роль. Напомним, Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден проведут еще один разговор. Также сегодня Макрон проведет телефонный разговор с президентом РФ.