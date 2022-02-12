Боевики семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе за минувшие сутки, 11 февраля. В результате обстрелов кафиров один украинский боец получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС. В районе Марьинки кафиры задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрела ВОГ-17. В направлении Невельского они дважды открывал огонь по позициям украинских военных по стрелковому оружию. В районе Песков враг дважды обстреливал наши позиции из ручных противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. В сторону Широкиного русские наемники вели огонь из ручных противотанковых гранатометов. Стрелковое оружие кафиры использовали и в районе Водяного. В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. "Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья удовлетворительное", — уточнили в штабе ООС. Также зафиксировано еще одно нарушение режима прекращения огня на сегодняшнее утро, 12 февраля. В районе Песков кафиры вели огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов. В штабе ООС уточняют, что украинские защитники вели ответный огонь по оккупантам, не применяя вооружения, запрещенного "Минском". Напомним, что 10 февраля боевики восемь раз обстреляли позиции украинских военных. Они сбрасывали мины из беспилотников и применяли гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.