Бывший исполнительный продюсер первых двух частей Assassins Creed и Splinter Cell: Blacklist Джейд Реймонд работает над новым проектом для Sony. Недавно она основала студию Haven Studios. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Le Devoir.

Джейд Реймонд, недавно открывшая Haven Studios в Монреале, поделилась подробностями своего первого проекта для Sony.

Известно, что это будет игра с постоянно развивающейся онлайн-средой. Также в разработке проекта Реймонд помогает Марк Церни – ведущий дизайнер архитектуры PlayStation Vita, PlayStation 4 и PlayStation 5.

Отмечается, что игра будет доступна для PS5 и PC.

Разработчики добавляют, что их цель состоит в том, чтобы создать среду, которая будет приятна игрокам.

Некоторое время Sony хотела, чтобы студия сразу работала над двумя или тремя проектами, впрочем команда приняла решение все же сосредоточиться над одной игрой. С тех пор штат Heaven Studios увеличился втрое и в течение следующих месяцев руководство будет еще искать талантливых работников. Напомним, РБК-Украина также рассказывала о том, как компания Sony заявила о намерении приобрести разработчика игр Halo и Destiny-Bungie. Сумма сделки может составить 3,6 млрд долларов.