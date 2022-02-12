Правильное питание важно в любом возрасте для того, чтобы организм мог нормально функционировать и обладал иммунитетом против разных воспалений и вирусов. Однако после 40 лет вопрос здорового питания становится еще более актуальным, ведь благодаря этому женщина может сохранить молодость, стройность и здоровье. Нутрициолог Катя Медушкина рассказала в Instagram, какие продукты нужно обязательно включить в рацион, если вам уже по 40. БЕЛКИ Я предпочитаю животные белки — мясо, птицу, рыбу, морепродукты, молочные продукты. И вам рекомендую делать также. Растительные белки (бобовые, соя, орехи) хуже усваиваются и богаты ингибиторами – это вещества, замедляющие работу пищеварительных ферментов и усложняющие пищеварительный процесс. ЖИРЫ ЖИРЫ – строительный материал для женских половых гормонов. Присутствие в питании омега-3 полиненасыщенных жирных кислот обязательно. Их источники: жирные сорта рыбы (тунец, скумбрия, сельдь), льняные и конопляные семена, печень трески, оливковое масло и грецкие орехи. Я несколько раз в неделю ем на ужин рыбу и всегда заправляю овощные салаты чайной ложкой растительного масла.

Рыба восполнит недостаток жиров (фото: freepik.com) КЛЕТКОВИНА И УГЛЕВОДЫ Включай в рацион больше продуктов, содержащих клетчатку и сложные углеводы. Это крупы, хлеб из ц/з и ржаной муки, макароны твердых сортов пшеницы, зелень и овощи. Клетчатка, как метелка, вычищает все лишнее из кишечника, помогает ему сокращаться, улучшая метаболизм. А сложные углеводы – это источник энергии. Мои фавориты из этой группы – все зерновые каши, особенно гречка. КАЛЬЦИЙ Из-за снижения эстрогена с возрастом увеличивается риск потери кальция, снижается минеральная плотность кости. Чтобы восполнить дефицит, включай в рацион сыры твердых сортов, кефир, творог, семена кунжута, белокочанную капусту. ЖЕЛЕЗНО Замедление метаболизма приводит к повышению вязкости крови, что чревато тромбозом. Избегнуть этого поможет достаточный уровень железа. Его источники – постное красное мясо, гречневая каша, печень, гранаты, яблоки, орехи. И не забывайте, что железо не усваивается без витамина С, которым богаты шиповник, облепиха, сладкий болгарский перец, капуста брокколи, квашеная капуста.

Эти продукты нужно добавить в рацион после 40 лет (фото: freepik.com) Соя Незаменимый продукт для женщин в менопаузе. Это источник изофлавонов-фитоэстрогенов, структура которых подобна эстрогену человека. Такие продукты, как сыр тофу, соевое молоко и соевый соус, помогут облегчить приливы и ночное потоотделение, а также снизить уровень холестерина. Напомним, что ранее врач-натуропат Юлия Алешина научила готовить супер настойку по рецепту тибетских целителей. Мы также сообщали, что ученые назвали хлеб, помогающий уменьшить жир на животе.