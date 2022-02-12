Спровоцировать скачок сахара в крови могут не только сладости. В частности, есть и многие другие продукты, способствующие выработке глюкозы уже после того, как вы их съели. Как рассказал диетолог Андрей Меджитов, проблемы со здоровьем могут спровоцировать даже те продукты, которые принято считать диетическими, пишет zdorovia. По словам эксперта, некоторые люди сами себе придумывают диеты, включая в рацион вроде бы здоровые продукты. Однако они даже не догадываются, что не все из них действительно безопасны с точки зрения риска возникновения или обострения диабета. Какие продукты нельзя употреблять Врач рассказал, что главная опасность продуктов, которые способны вызвать скачок глюкозы в крови заключается еще и в том, что они могут спровоцировать и увеличение жирового "слоя" в области живота. Он обволакивает внутренние органы, усложняя их работу. Сладкие йогурты. Они содержат слишком много сахара. Поэтому следует внимательно изучать состав продукта. Прекрасной альтернативой станет греческий йогурт. В таком продукте сахара почти нет, а вот полезного белка – много. Сухофрукты. После сушки в таких продуктах появляется много сахара. Врач говорит, что в свежем винограде его в четыре раза меньше, чем в изюме. Поэтому, если хочется побаловать себя фруктами, то лучше выбирать менее сладкие. Белый хлеб. Такие продукты изготовлены из рафинированной белой муки и могут повысить уровень сахара в крови. Лучше есть хлеб из непросеянной муки с высоким содержанием клетчатки. Куриные яйца. Специалист говорит, что регулярное употребление куриных яиц повышает риск развития диабета второго типа. Чипсы . Картофель после жарки во фритюре становится еще более вредным для здоровья. В них содержатся углеводы и жир, которые могут обострить существующие проблемы и добавить новых. Ранее мы сообщали, что эндокринолог назвала симптомы, указывающие на диабет у детей. Также мы писали, что медики заявили о напитке, надолго снижающем сахар в крови.