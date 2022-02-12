Американские дипломаты, которые останутся в Украине, будут активно контактировать с украинскими властями. В частности, по ситуации в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на телефонный брифинг представителя Госдепартамента. По словам представителя Госдепа, все это время оставшиеся американские дипломаты будут активно контактировать с украинскими властями, чтобы президент и правительство США имели наиболее полную информацию о происходящем в Украине. Напомним, ранее в Госдепе США сообщили, что Вашингтон переводит часть сотрудников посольства Киева во Львов. Кроме того, сегодня о решении сократить посольство в Киеве заявили США. В Украине останутся только основная команда дипломатического представительства.