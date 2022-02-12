Госдепартамент США объяснил решение по посольству в Украине. В дипведомстве отметили, что готовятся к худшему сценарию в случае российского вторжения. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на телефонный брифинг представителя Госдепартамента. "Умно для нас подготовиться к худшему сценарию. А худший сценарий будет, очевидно, включать наступление на украинскую столицу. В России есть боеспособная армия с существенной боевой мощью, и если они решат использовать значительную часть этой мощности против украинской столицы, есть много возможностей, что все пойдет не так, даже с учетом (особого, — ред.) отношения к дипломатическим учреждениям", — сказал один из высших чиновников Госдепа. По его словам, власти Украины понимают, почему американцы предпринимают действия по сокращению дипломатического присутствия, даже если не всегда согласны с ними, а также с оценкой вероятности вторжения России на украинскую территорию. "Мы не будем организовывать эвакуационные конвои для американцев", — подчеркнул представитель Госдепа, призвав граждан США как можно быстрее покинуть Украину по возможности. Напомним, сегодня, 12 февраля, посольство США подтвердило сокращение численности персонала американской дипмиссии в Украине. Там отметили, что в Киеве останется только основная команда дипломатического представительства. Ранее Associated Press писало, что США планируют эвакуировать посольство в Украине.