Здоровый кишечник – залог хорошего самочувствия и внешнего вида человека, а также всего организма в целом. Нарушение функций этого органа вызывает множество проблем и может привести к серьезным заболеваниям. К тому же самое правильное функционирование кишечника способствует замедлению старения организма, так что начинаем antiage-программу: вводим в рацион 3 простых напитка, рецептами которых поделилась в своем блоге о здоровом питании нутрициоло Анна Биоториум.

Как помочь кишечнику (фото: pexels.com) Три простых напитка для здоровья кишечника Свекольный квас В этом напитке много микроэлементов и витаминов, он полезен для здоровья внутренних органов, помогает избавиться от некоторых кожных заболеваний, проблем со сном. Особенно благотворно свекольный квас влияет на пищеварение. Как приготовить: Свеклу нарезать небольшими дольками, сложить в банку и залить водой. Накрыть марлей и оставить емкость в прохладном месте. Когда со дна банки наверх начнут подниматься пузыри, квас можно пить. 2. Костный бульон Костный бульон помогает снизить воспаление в кишечнике, укрепляет иммунитет и хорошо влияет на соединительные ткани в организме. В нем много глутамин, желатин и глицин, которые защищают слизистую кишечника. Как приготовить: Килограмм говяжьих или индюшиных или даже рыбных костей положить в большую кастрюлю с толстыми стенками и сбрызнуть двумя столовыми ложками яблочного уксуса. Залить 4 литрами воды, добавить 2 чайные ложки соли и довести до кипения. Пенку не снимать! После этого убавить огонь и варить кости от 6-36 часов. 3. Сок алоэ Алоэ широко известно своими противовоспалительными и заживляющими свойствами. Для кишечника сок этого растения тоже очень полезен, но нужно быть аккуратными – он обладает слабительным свойством. Принимать его лучше небольшими дозами по чайной ложке. Как приготовить: Для сока алоэ подойдут листья с подсохшими кончиками. Брать нужно только мякоть, без наружной оболочки. Ранее нутрициолог рассказала, как избежать раннего старения кожи.