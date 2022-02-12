В Украине на этой неделе расширили программу "Поддержка", в рамках которой все вакцинированные от коронавируса граждане могут получить 1 тысячу гривен и использовать средства на покупку товаров. Также в программе могут теперь участвовать подростки с 14 лет. Подробнее в материале РБК-Украина. Покупка лекарств и оплата коммуналки Еще в январе участники программы старше 60 лет получили возможность приобрести на 1 тысячу гривен лекарства. С 14 февраля такую возможность получат люди с инвалидностью I и II групп. Они смогут покупать лекарство как онлайн, так и в аптеках. Также с 28 января у людей старше 60 лет и лиц с инвалидностью появится возможность тратить 1 тысячу гривен на коммунальные услуги. Расширение списка товаров На этой неделе Кабинет министров расширил список товаров, которые смогут приобрести украинцы за "ководную тысячу". Теперь средства можно будет потратить на покупку: книг и печатных средств массовой информации, услуг в сфере культуры, спорта или пассажирских перевозок, образовательных услуг, детских внешкольных кружков, путевки в летний или спортивный детский лагерь, спортивных товаров, канцтовары, школьных принадлежностей. Ранее Кабинет министров распространил выплату 1 тысячи гривен за вакцинацию от COVID-19 на лиц от 14 лет и расширил список товаров и услуг, на которые можно потратить деньги. Постановление вступило в силу с 7 февраля.