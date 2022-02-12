Президент Франции Эммануэль Макрон 12 февраля позвонил по телефону со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Стали известны первые подробности беседы двух лидеров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на французское издание Challenges. Как сообщили в Елисейском дворце, беседа Макрона с Путиным длилась 1 час 40 минут. По данным издания, основной темой переговоров лидеров стала растущая напряженность вокруг Украины. Франция и Россия пока не сделали официальных заявлений по результатам переговоров Макрона и Путина. Напомним, 11 февраля Елисейский дворец анонсировал телефонный разговор Макрона с Путиным. Отмечалось, что главы государств планировали обсудить недавние переговоры французского лидера с президентом Владимиром Зеленским. Отметим, ранее Путин заявил, что Макрон после переговоров с руководством Украины позвонит по телефону российскому лидеру.