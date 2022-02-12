В Херсонской области назначен новый руководитель полиции. Им стал Игорь Король. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу МВД. "Сегодня министр внутренних дел Денис Монастырский и глава Нацполиции Игорь Клименко представили личному составу Главного управления Национальной полиции в Херсонской области нового руководителя. Им стал полковник полиции Игорь Король", — говорится в сообщении. Представление состоялось в рамках рабочего визита руководства МВД и Нацполиции в Херсонскую область для участия в тактико-специальном обучении работников системы органов внутренних дел Украины. Что известно о новом главе полиции Херсонской области До этого Игорь Король занимал должность заместителя начальника ГУНП в Полтавской области – руководителя криминальной полиции.