Украинские прыгуны не вошли в топ-30 лучших по итогам первого раунда соревнования по прыжкам с трамплина на Олимпиаде-2022. У Украины не будет представителей в финале. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на результаты соревнования. По итогам первого соревновательного дня украинцам удалось показать лучший результат в истории в прыжках с трамплина. Сразу два украинских прыгуна — Виталий Калиниченко и Евгений Марусюк — удалось преодолеть квалификацию и попасть в топ-50 лучших. В следующем раунде они не пробились в топ-30. Победителем первого раунда стал олимпийский чемпион Пекина Рёй Кобаяши. В первом раунде он совершил прыжок на 142 метра, за что получил отметку 147 баллов. Второй результат – Мариус Линдвик (Норвегия). Биатлонист Йоганнес Бё стал чемпионом в спринте зимней Олимпиады-2022.