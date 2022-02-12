В Instagram можно найти почти все звезды шоу-бизнеса, и они довольно часто делятся архивными снимками. Но если вы любитель ретро-фото со стажем, то вам наверняка стоит присмотреться к авторским аккаунтам, обновляющим подобный контент на постоянной основе. В нашем материале вы найдете лучшие из них. @velvetcoke Этот аккаунт уже оценили модные издания и самые знаменитости, любящие встретить здесь свои снимки. Большинство постов страницы посвящено 90-м, но есть среди них и более ранние периоды. Кроме фото – а здесь найдется юная Бритни Спирс, Джоли в начале карьеры, Деми Мур времен замужества с Брюсом Уиллисом и масса других знаменитостей, в аккаунте есть много интересной информации. Ролики, отрывки интервью, цитаты и фото из подиумов. Просмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Velvey ︎ (@velvetcoke) Аккаунт принадлежит девушке, настоящее имя которой неизвестно. Она предпочитает держаться в тени своих знаменитых героев, о себе поведав совсем немного. Да, она начала вести блог, будучи подростком. Сегодня ей за 20, и она вкладывает в страницу душу, мечтая связать свою жизнь с модой, селебритом и стилем. Просмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Velvey ︎ (@velvetcoke) @90sallure Еще один аккаунт, посвященный 90-м. Завела его девушка по имени Иванна, с детства очарованная красотой Клаудии Шиффер. Искать архивные фото и видео, которых еще было в Instagram и Pinterest – ее хобби. А главное уныние – ее уникальный контент тут же разметают другие блоги. Просмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Velvey ︎ (@velvetcoke) Иванна часто делится информацией о себе в сторез, рассказывает как об опыте ведения страницы, так и о личном. Девушка буквально влюблена в 90-е и считает, что это золотой возраст моделей и актрис. Хотя сама в то время еще не родилась, она может часами говорить об этом периоде и его героях. Однажды Иванна призналась, что многие ее подруги даже не знали, кто такая Шиффер, до знакомства с ее блогом. Сейчас девушка еще учится, но в будущем мечтает сделать карьеру благодаря своей странице, популярной даже у знаменитостей, включая Роузи Хантингтон-Уатли и Синди Кроуфорд. Просмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от 90s Allure (@90sallure) Также читайте, что сказала Джулия Фокс о скандальном разводе Канье Уэста и Ким Кардашьян. Ранее мы писали о самых ярких образах героев стритстайла на Неделе моды в Копенгагене.