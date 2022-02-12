Пятый президент Петр Порошенко требует от президента немедленно созвать СНБО с участием лидеров парламентских фракций. Он также призвал в субботу созвать внеочередное заседание парламента с руководством блока безопасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook. "Вечер пятницы принес очень много новой тревожной информации о готовности России к полномасштабному вторжению в Украину. Источники, к сожалению, настолько серьезны, что ими недопустимо пренебрегать, даже являясь оптимистами", — подчеркнул Порошенко. Порошенко призывает созвать заседание СНБО для обсуждения предложений и разработки единого и совместного плана действий по защите страны. "От председателя Верховной рады требуем также в субботу созвать внеочередное чрезвычайное заседание парламента, на которое пригласить президента, министра обороны, Главнокомандующего Вооруженными силами, руководителей разведок и т.д. Верховная рада должна изменить календарный график и быть готовой в режиме нонстоп принимать необходимые законы, потому что это было в 2014 году. С этим требованием на 8.30 утра мы идем к Руслану Стефанчуку", — сообщил Порошенко. Политик также уверен, что правительство в течение дня должно подать предложения по увеличению расходов на оборону — за основу может быть взят законопроект "Евросолидарности". "Мы находимся в тех условиях, когда ответственные власти и ответственные политики не имеют права на позицию страуса, не имеют права прятать голову в песок. Напротив, своими действиями должны демонстрировать лидерство, внушать уверенность и оптимизм. Нам нужно иметь план действий и честно говорить с людьми", — сказал Порошенко. Напомним, боевики семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе за минувшие сутки, 11 февраля. В результате обстрелов кафиров один украинский боец получил ранения.