Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и министр обороны Алексей Резников сделали совместное заявление на фоне угрозы вторжения России. Они заверили, что украинская армия готова дать отпор агрессору. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Министерства обороны. "Армия и добровольцы смогли выстоять в 2014 году, когда "брат" нагло вонзил нож в спину. Тогда многие психологически не были готовы сопротивляться тому, с кем вчера сидел за одним столом. Сейчас ситуация совсем другая… Каждый, кто хоть однажды смотрел в глаза нашим воинам, уверен — повторения 2014 года не будет, агрессору не взять ни Киев, ни Одессу, ни Харьков, ни любой другой город ", — сказал Резников. Как отметил министр, ситуацию вокруг Украины контролируют разведка, армия и дипломаты. Украина в круглосуточном режиме координирует свои действия с международными партнерами. "Никто не может заглянуть в голову главам Кремля и наверняка сказать, какими конкретно могут быть действия. Но абсолютно все сценарии развития мы просчитываем и готовы к ним ", – подчеркнул Залужный. Главнокомандующий заверил, что подразделения ВСУ готовы дать отпор врагу. Кроме того, на территории нашего государства развернули Силы терробороны, вооружившиеся противотанковыми и зенитно-ракетными комплексами. "Мы усилили оборону Киева. Мы прошли войну и должную подготовку. Следовательно, готовы встретить врагов и не с цветами, а со Стингерами, Джавелинами и NLAW. Welcome to hell! ", — резюмировал Залужный. Напомним, президент Владимир Зеленский тоже отреагировал на сообщение СМИ о вторжении России в Украину в ближайшие дни.