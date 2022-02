В день проведения финала национального отбора на Евровидение 2022 года в Киеве под зданием Центра культуры и искусства НАУ активисты устроили пикет, выступая против участия певицы Alina Pash в конкурсе. Видео такого протеста 12 февраля опубликовано в Telegram-канале "MUZVAR". Около трех десятков человек с плакатами и флагами пришли в Центр, где артисты готовятся выйти на сцену и оттачивают номера на генеральной репетиции шоу. На кадрах видно, как люди скандируют "Позор Алине Паш!", "Честный выбор!" и заявляют, что не желают, чтобы артистка была представительницей Украины на Евровидении 2022, которое проведут в итальянском Турине. "Против Alina Pash уже развернута полноценная антирекламная кампания. После статей в телеграмм-каналах и саркастических ТикТок видео против артистки вышли люди с плакатами и лозунгами (прямо под дверью НАУ)", — говорится в описании ролика.

Против Алины Паш организовали пикет в Киеве в день финала Нацотбора на Евровидение 2022 (фото: скриншот с видео) Отметим, что по данным букмекеров, именно у Алины Паш с песней "Тени забытых предков" больше всего шансов победить на Нацотборе и представить нашу страну на международном музыкальном конкурсе.

Видео: Alina Pash борется за участие в Евровидении с песней "Тени забытых предков" При этом сама хип-хоп исполнительница вынуждена сейчас объясняться за свое выступление в оккупированном Россией Крыму, произошедшее еще в 2015-м, но скандал разразился как раз на фоне ее участия в Национальном отборе. А рассказывала она о посещении захваченного полуострова 3 года назад в интервью Кате Осадчей. Сама Алина Паш называет "заказухой" нынешний шум с поездкой и отмечает, что не нарушала законы Украины и не пересекала границу в неположенном месте, когда въезжала в Крым. Между тем, представители "Общественного" пока никак не отреагировали на сегодняшний пикет под зданием, где сегодня артисты после финального шоу узнают результаты голосования — кто из них отправится на Евровидение 2022 от Украины.

Видео: пикет против Алины Паш под стенами Центра культуры и искусства НАУ в Киеве 12 февраля, где готовится финал Нацотбора Кроме Алины Паш, в Нацотборе участвуют: певица ROXOLANA с треком "Girlzzzz"; группа Kalush Orchestra с песней "Стефания"; певец Wellboy с песней "Nozzy Bossy"; певец Michael Soul с песней "Demons"; группа CLOUDLESS с треком "All Be Alright"; певец Barleben с песней "Hear My Words"; Коллектив Our Atlantic с песней "Моя любовь". Напомним, что результаты всеобщего голосования в Нацотборе определяют результаты голосования зрителей и результаты голосования судей в соотношении 50 на 50. Каждый судья будет выставлять участникам баллы от 1 до 8. Ранее сообщалось, что Тимур Мирошниченко объяснил скандалы вокруг Нацотбора на Евровидение 2022 года. А также мы писали, что в Нацотборе на Евровидение может разразиться и еще один скандал, на этот раз из-за Тины Кароль, Wellboy и денег.