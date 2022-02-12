Соединенные Штаты переместят часть сотрудников своего посольства из Киева во Львов. Однако точное количество сотрудников, переведенных во Львов, не сообщается. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на телефонный брифинг представителя Госдепартамента. "Мы дальше сокращаем количество персонала в Украине, чтобы вести только самую необходимую активность в это время. Часть персонала переместится во Львов", — сказал один из высших чиновников Госдепартамента США, отметив, что из соображений безопасности не будет уточнять, сколько сотрудников посольства переедут во Львов. и сколько из них останется в Киеве. Также, по его словам, во Львове не будет создаваться какой-либо аналог временного посольства или подобного учреждения. Работу находящихся там сотрудников представитель Госдепа сравнил с выездной работой американских дипломатов во время визита какого-нибудь американского чиновника в любой украинский город кроме Киева в обычное время. "Мы намерены продолжать выполнять базовые функции посольства настолько долго, насколько это будет возможно с меньшее количество персонала", — добавил чиновник. По словам представителя Госдепа, Львов был избран из-за близости к дипломатическим учреждениям США в соседних странах. Следовательно, сотрудников можно будет быстрее вывезти за границу, если будет принято такое решение. Также некоторая часть персонала посольства, по крайней мере, временно переедет в США, где она продолжит заниматься темой Украины, сообщил чиновник Госдепа. Напомним, сегодня о решении сократить посольство в Киеве заявили США. В Украине останутся только основная команда дипломатического представительства.