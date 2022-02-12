Сырные палочки сейчас стали очень популярны и подают как горячая закуска во многих кафе. Такие палочки любят дети, и взрослые и стоят на одной позиции с нагетсами и снеками. Но большинство хозяек не берутся за приготовление таких палочек, потому что боятся неудач. Как приготовить творожные палочки в необычной панировке – читайте ниже. На приготовлении вкусных творожных палочек вам понадобится не больше 30 минут. Выбирайте для блюда сыр моцарелла – он хорошо держит форму, а в горячем виде тягучий и вкусный. Ингредиенты для панировки можно менять по своему вкусу. Также кулинары советуют экспериментировать со специями и соусами для палочек. Ингредиенты: Картофельные чипсы – 100 г Мука – 2 ст. ложки Паприка — 1 ч. ложка Сушеный зеленый лук — 2 ч. ложки Сушеный репчатый лук — 1 ч. ложка Соль — по вкусу Яйца — 2 шт. Сыр – 200 г Растительное масло – 1 стакан Способ приготовления Чипсы сложите в пакет, плотно завяжите и измельчите с помощью скалки. Затем переместите смесь в широкую и глубокую миску. Смешайте в другой миске муку и специи. Еще в одной емкости взбейте панировочные яйца. Сыр нарежьте полосками или кубиками – как вам больше нравится. Обваляйте каждый кусочек в муке, затем окуните его в яйца. А в конце – обваляйте в чипсах. Повторите процедуру еще раз. Масло разогрейте в глубокой сковороде. Обжаривайте творожные палочки до золотистого цвета 3-5 минут. Переворачивайте, чтобы они поджарились с каждой стороны. При подаче на стол посыпьте свежей зеленью и приготовьте соус. Кстати говоря! Самый вкусный соус для творожных палочек считается клюквенным. Для него понадобится: замороженная клюква 100-120 г Сахар – 50 г Сок апельсина и цедра – 1 шт. С апельсина снимите цедру и выдавите 100–150 мл сока. Насыпьте в кружку клюкву, залейте через сито сок, добавьте сахар и цедру. Доведите до кипения и дайте медленному огню повариться под крышкой 30 минут. Затем вынимайте цедру и дайте настояться минут десять. Напомним, ранее мы писали о том, как приготовить гуакамоле из авокадо. А также рассказывали рецепт морковки по-корейски, которая вкуснее той, что на рынке.