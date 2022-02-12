Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию о возможном вторжении РФ уже на следующей неделе. Говорит, что в информационном пространстве слишком много новостей. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг президента. По его словам, Украина как государство должно рассчитывать на себя и своих военных. "Мы должны быть готовы в любой день. Я считаю, что в пространстве слишком много информации о глубокой полномасштабной войне с РФ, даже говорят есть соответствующие данные. Мы понимаем, что риски есть. Если есть информация о 100%-м вторжении 16 числа , то давайте нам эту информацию. Мы получаем информацию от нашей разведки", — заявил он. По информации со стороны США и партнеров Зеленский заявил, что Украина принимает ее во внимание. "Но мы должны четко ее анализировать и готовиться к любым рискам", – добавил он. По его словам, пока полномасштабной войны нет. "И я должен говорить с обществом, имея реальную информацию. Мы получаем информацию из многих источников. У нас тоже есть разведка. Я не думаю, что она работает хуже разведки других государств", — заявил Зеленский. Напомним, в Белом доме вчера заявили, что Россия может приступить к вторжению в Украину во время Олимпиады. То есть на следующей неделе. Отметим, в МИД Украины призвали сохранять спокойствие и не паниковать.