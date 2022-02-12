Ученые провели исследование и выяснили, опасна ли вакцинация от коронавируса для беременных. Об этом пишет Jama Pediatrics. Отмечается, что научным исследованием занимались израильские специалисты Института исследований и инноваций больничной кассы Маккаби. Чтобы понять, как прививка влияет на ребенка, были приглашены 24 тысячи рожениц, 17 из которых сделали вакцинацию во время беременности. Ученые провели сравнение следующих показателей: вес новорожденных; случаи их госпитализации; детская смертность; насколько часто в каждой группе происходили преждевременные роды; возраст матери; срок беременности; врожденные пороки; сезонную вакцинацию от вируса; демографические характеристики. В результате выяснилось, что после вакцинации рождались более здоровые дети. По словам ученых преждевременные роды вакцинированных женщин происходили в 4,2% случаях, в группе невакцинированных этот показатель составил 4,8%. Младенцы вакцинированных матерей в 5,1% случаев нуждались в госпитализации (этот показатель во второй группе составил 5,3%) Также специалисты отметили, что врожденные пороки у детей встречали в двух группах с одинаковой частотой. А отличий в показателях детской смертности в группах не выявлено. Ранее мы сообщали, что категорически нельзя есть беременным. Также мы писали, что эксперты рассказали, какой сыр нельзя есть во время беременности.