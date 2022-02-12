В настоящее время Вооруженные Силы Украины более подготовлены к всевозможным военным действиям, чем это было в 2014 году, когда Россия впервые напала на Украину. Поэтому малейшие шансы, что сценарий восьмилетней давности повторится. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение заместителя Министра обороны Анна Маляр в Facebook. По ее словам, сценарий 2014 года не повторится, поскольку: не будет такой измены, как было со стороны местных работников правоохранительных органов и некоторых военных; военно-политическое руководство государства сегодня ясно знает, как действовать, своевременно получает разведданные и имеет возможность оперативно принимать решения; сегодня Вооруженными силами руководят боевые командиры, прошедшие от войны и знающие, что такое хоронить собратьев; за эти годы в Украине более 400 тысяч участников боевых действий, то есть людей с боевым опытом в войне с РФ, которых не было в 2014 году; украинская армия вооружена гораздо мощнее, чем в начале войны. Кроме того, сейчас постоянно приходят оружия и боеприпасы от наших партнеров. С осени по сегодняшний день только от США – 15 самолетов. А еще Великобритания, Канада, Литва, Латвия, Эстония и другие; Вооруженные Силы Украины в полной боевой готовности. "Никто ни одного сантиметра украинской земли сегодня не уступит. Эскалация сейчас-это несравнимо более дорогой и заведомо проигрышный шаг", — заявила замминистра. Она также отметила важность того, что информацию о наступательных планах обнародуют в СМИ. "Обнародованные планы врага – это разрушенные планы, их бояться не надо", – считает Маляр. Напомним, вчера в Белом доме заявили, что Россия может начать вторжение в Украину во время Олимпиады. То есть на следующей неделе.