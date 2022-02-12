В Верховной Раде пройдет закрытое заседание руководителей фракций и групп по встрече с представителями силового блока. В частности, будет обсуждаться угроза вторжения России в Украину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Украину 24". "Начиная с завтрашнего дня, будет переход депутатов к ежедневной работе. Завтра в 16 часов будет закрыто заседание руководителей фракций и групп для встречи с представителями силового блока. Это министр обороны, министр внутренних дел, глава СБУ, главы разведок, главы НБУ, Минфина, пригласим премьер-министра", – заявил пятый президент Украины и народный депутат Алексей Порошенко. Напомним, вчера в Белом доме заявили, что Россия может начать вторжение в Украину во время Олимпиады. То есть на следующей неделе. После чего президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для этого требуются 100% доказательства.