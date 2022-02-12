На Украине значительно подорожало домашнее сало. В настоящее время его средняя цена составляет 165 грн/кг. Об этом свидетельствуют данные Минфина. В частности, по сравнению с январем 2022 года домашнее сало выросло в цене на 12,03 грн/кг. Тогда она стоила 152,97 грн/кг. Сейчас это самый высокий ценовой показатель: август-2021 – 131,49 грн/кг; сентябрь-2021 – 132,5 грн/кг; октябрь-2021 – 135,29 грн/кг; ноябрь-2021 – 137,29 грн/кг; декабрь-2021 – 148,36 грн/кг; январь-2022 – 152,97 грн/кг; февраль 2022 – 165 грн/кг. Также выросло в цене и сало соленое. По сравнению с январем оно подорожало на 2,07 грн – с 195,23 грн/кг до 197,3 грн/кг.

В Украине выросла цена на сало (freepik) Добавим, что в сале достаточно много бесполезных насыщенных жиров. В 100 граммах – около 40 граммов, двойная дневная норма для нашего организма. Кроме того, в сале все-таки больше жиров с ненасыщенными жирными кислотами. Даже больше, чем в сливочном масле. Такие жиры хорошо влияют на состояние сосудов. Сало есть стоит, но не много. Если вдруг съели много сала, то в этот день не стоит есть масло, другие животные жиры, мясо, а также сладости. Раньше мы сообщали о том, почему зимой обязательно нужно есть сало. А также мы писали, какое сало самое полезное и кому этот продукт есть нельзя.