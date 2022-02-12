В больнице Ужгорода скончалась от коронавируса, приведшего к поражению легких на 90%, 23-летняя беременная женщина. Мать девушки убеждена, что медики не предоставили ее дочери должное помочь, и рассказывает, что Мария раньше никогда не болела, и прошла полный курс вакцинации. Об этом сообщает ТСН. Пациентка в положении, у которой врачи диагностировали COVID-19, пролежала в областной больнице почти две недели. По словам матери Марии Нели Стасишеной, у дочери раньше не было проблем со здоровьем. Она также дважды вакцинировалась, но все-таки где-то заразилась коронавирусом — тест показал положительный результат. Сначала беременную пациентку положили в Ужгородский городской роддом в гинекологическое отделение, но позже она стала жаловаться на ухудшение состояния. "На пятый день в больнице в 19:00 она мне позвонила по телефону и плакала. Дочь говорила, что ей тяжело дышать, болит спина и не может двигаться", — рассказывает Стасишена. Тогда врач после осмотра прописал девушке массаж. Следующий невропатолог поставил диагноз "ковыдная" неврология. "Лишь на 8 день, когда сатурация упала до 75 и начала задыхаться, сделали КТ, показавшее 90% поражения легких. Она в той больнице восемь дней лежала, а медики ничего не сделали, чтобы помочь", — говорит мать покойной беременной девушки. После этого пациентку перевели в реанимацию, а позже отправили уже в областную больницу. Там Мария и скончалась.

Неля Стасишена со своей дочерью Марией (фото: tsn.ua) Ранее сообщалось, что в Одессе от коронавируса умерла беременная и ее малыш, и после трагедии родные обвиняли врачей в халатности. Напомним также, перед этим под Полтавой от COVID-19 умерла молодая роженица, которая преждевременно родила и находилась на ИВЛ.