В марте 2022 года украинцы будут иметь 9 официальных выходных. Однако один выходной день придется отработать в субботу. Когда украинцы будут отдыхать в марте, рассказывает РБК-Украина. В марте традиционно будут отмечать Международный женский день , который выпадает на 8 марта. Этот день является государственным выходным. Поскольку 8 марта выпадает на вторник, то понедельник, 7 марта, также будет нерабочим, но его придется отработать в субботу, 12 марта . Так, по случаю празднования "женского дня" украинцы будут четыре выходных дня подряд: 5, 6, 7 и 8 марта . Также выходными будут субботы и воскресенья: 13, 19, 20, 26 и 27 марта . Какие религиозные праздники отмечают в марте: 1-6 марта – Масленица; 6 марта – Прощенное воскресенье; 9 марта – Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи; 19 марта – Вселенская родительская суббота; 22 марта – 40 мучеников Севастийских. Также в марте отмечается Всемирный день водных ресурсов (22 марта) и День Национальной гвардии Украины (26 марта). Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало, сколько дней украинцы будут отдыхать в феврале 2022 года.