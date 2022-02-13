Украинцы смогут получить "ководную тысячу" гривен за вакцинацию от коронавируса в оффлайн-режиме весной или летом. На сегодняшний день разрабатывается соответствующий механизм. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал. Когда "наковальная тысяча" станет доступна без "Действия" Альтернативный офлайн-механизм получения денег за вакцинацию от коронавируса будет реализован на втором этапе правительственной программы "есть-поддержка" – во II-III квартале 2022 года (с апреля по сентябрь). Это значит, что люди, у которых нет смартфонов, смогут подать обращение на получение помощи в оффлайн-формате. Что такое "ковыдная тысяча"? Это средства, выплачиваемые в рамках программы "есть-поддержка" за вакцинацию от COVID-19. За две дозы выплачивается 1000 гривен, за бустерную – еще 500 гривен. Кто может получить деньги? Денежные средства могут получить вакцинированные украинцы старше 14 лет с "зеленым" сертификатом о вакцинации от COVID, который нужно сгенерировать в мобильном приложении или на портале "Действие". Как получить деньги? На сегодняшний день механизм действует следующим образом. После создания сертификата необходимо подать запрос на помощь, которая будет перечислена на специальную банковскую карту. Причем для активных пользователей мобильных приложений есть вариант получения денег на виртуальную карту одного из участвующих в программе банков — "ПриватБанк", Monobank, "Альфа-Банк" и другие. Или нужно оформить пластиковую карту в отделении. На что можно потратить? Деньги можно потратить исключительно в безналичной форме на следующие виды товаров и услуг: билеты на кино, в театры, на поезда, самолеты и автобусы во внутренних направлениях, а также абонементы в спортзал; книги; для детей 14-17 лет — услуги образования (кружки, секции, профессиональное образование); питание в учебных заведениях; проживание в общежитиях; товары спортивного назначения, школьные принадлежности и канцелярия; дополнительные предметы на ЗНО; для украинцев старше 60 лет – лекарственные средства (в ближайшее время появится такая возможность и лиц с инвалидностью I и II групп); оплата услуг ЖКХ (появится в феврале). Сроки использования денег ограничены Следует подчеркнуть, что "ководную тысячу" можно потратить в течение четырех месяцев после начисления. В противном случае средства будут возвращены в государственный бюджет. Напомним, на этой неделе тысячу за вакцинацию начали выплачивать подросткам. Если у подростка нет банковской карты, ему следует пройти идентификацию в отделении, имея при себе ИНН и паспорт. Программа "есть-поддержка" закончится 18 декабря 2022 года.