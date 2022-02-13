Вчера состоялся телефонный разговор президентов США и России – Джо Байдена и Владимира Путина – на фоне угрозы вторжения российских войск в Украину. Однако американской стороне так и не удалось выяснить, какой путь изберет Россия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома. Как рассказал высокопоставленный представитель администрации США, переговоры двух президентов были профессиональными и содержательными, но добиться фундаментальных изменений в динамике не удалось. "Остается непонятным, заинтересована ли Россия в достижении своих целей дипломатическим путем, а не применением силы", — сказал он. В то же время, по словам чиновника, Вашингтон остается приверженцем дипломатического урегулирования конфликта с Россией, но всегда готов и к другому развитию событий. "Итак, как всегда, мы идем двумя путями: дипломатией, в том числе поддерживая тесную связь с нашими партнерами и союзниками, между тем мы активизируем наши усилия по сдерживанию России и возложению на нее расходов, если она все равно решит начать военные действия ", – отметил представитель Белого дома. Напомним, вчера Байден заявил Путину, что США открыты к дипломатии, но готовы и к другим сценариям.