Образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев предлагает законодательные инициативы по усилению ответственности за буллинг. Прежде всего, необходимо расширить ответственность педагогов и руководителей. Что предлагает омбудсмен в материале РБК-Украина. Какая сегодня ответственность за буллинг

Если суд принял решение о вине лица — в зависимости от ситуации, булер несет административную ответственность по статье 173-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях в виде штрафа или общественных работ.

А если руководитель учебного заведения не сообщил полицию о случаях буллинга участника образовательного процесса — это наказывается штрафом или исправительными работами сроком до одного месяца за вычетом до 20% заработка. Новые санкции за буллинг

Ситуации, когда педагог и дальше работает в школе или же претендует на руководство или получает новое звание, несмотря на признание его виновным в буллинге, опасны для учеников. Омбудсмен считает, что нужно закрепить в законодательстве дополнительные санкции, кроме штрафов. В частности: понижение категории; лишение педагогических и почетных званий; лишение надбавок и премий.

В настоящее время на сайте Верховной рады Украины находятся три законопроекта по усовершенствованию законодательства — №6393, №6393-1, №6457. Ими, в частности, предлагается: добавить к участникам образовательного процесса также участников процесса оздоровления и отдыха детей, участников спортивных соревнований и (или) учебно-тренировочных сборов, заведений здравоохранения, детских заведений оздоровления и отдыха; внести определение "буллинг" также в другие законы — "О физической культуре и спорте", "Об охране детства", "Об оздоровлении и отдыхе детей".

Также омбудсмен предлагает обновить законодательство о наказании за травлю педработников. По его словам, самая горячая проблема в учебных заведениях — это мобинг-систематическая травля, психологический террор, формы снижения авторитета, форма психологического давления в виде травли сотрудника в коллективе.

"Но пока понятие мобинга не внесено в Кодекс Украины об административных правонарушениях и не определена мера наказания за него. А соответствующий законопроект, предлагавший предоставить определение мобинга и установить за такие действия ответственность, отклонен", — сообщил он.