В аэропорту Борисполь прокомментировали ситуацию с авиаперевозчиками в Украине. Прессслужба заявила, что воздушная гавань работает в штатном режиме, но пассажирам следует следить за расписанием. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook в аэропорту "Борисполь". "Аэропорт продолжает работать в штатном режиме, обеспечивая высокий уровень авиационной безопасности в полном объеме", — говорится в сообщении пресс-службы. Пассажирам рекомендовано следить за расписанием полетов авиакомпаний на онлайн-табло сайта аэропорта. По всем вопросам отмены и задержки рейсов следует обращаться к обслуживающим их авиакомпаниям. "В ближайшее время расписание может меняться. Мы внимательно следим за всеми изменениями",- уточнили в пресс-службе, добавив, что на сегодняшний день практически все рейсы выполняются по расписанию. Отдельно в аэропорту "Борисполь" сообщили об изменении рейсов ряда авиакомпаний: компания KLM упразднила все свои рейсы с 13 по 17 февраля текущего года. FLY-DUBAI – изменила график полетов с 14 по 28 февраля – прибытие в 17:25, вместо 22:35; отправление в 18:25, вместо 23:25; QATAR AIRWAYS XQR 297 и 298-отменила рейс 14 февраля, поскольку будет он будет выполнен на большем воздушном судне по расписанию; AIR ASTANA изменила расписание рейса XKC 201202. Напомним, мировые страховые компании предупредили авиаперевозчиков о прекращении страхования самолетов в небе Украины с 14 февраля. Отметим, из-за этого сообщения самолет SkyUp не смог вернуться в Украину и приземлился в Кишиневе. Как сообщалось ранее, Украина не планирует закрывать свое воздушное пространство, а в случае отмены авиарейсов власти обеспечат возвращение застрявших за рубежом украинцев.