41-летний Ченнинг Татум назвал друзей и свою нынешнюю возлюбленную Зои Кравиц источником вдохновения для собственного стиля. Об этом актер рассказал в интервью журналу V Man Magazine, проведенном приятелем и коллегой по съемкам Ченнинга – Джоном Хиллом. В интервью Татум поведал о своей вновь обретенной любви к моде, сообщив, что он перешел от ношения только белых футболок к тому, чтобы надеть "еще один костюм для другого ток-шоу" в Лос-Анджелесе. Несмотря на это актер испытывал некое недовольство. "Я пытался носить Balenciaga и все в таком духе. Но я подумал: "это тоже не я". Я вообще не знаю, что сейчас модно у молодежи" – поделился Татум.

Татум рассказал, что расстался со своим прошлым стилистом Мэйвом Рейли и теперь работает с Эндрю Мукамалом, который также одевает 33-летнюю девушку Ченнинга — актрису и модель Зои Кравиц. При этом по поводу стиля актер также прислушивается к советам любимой и своих друзей. "Некоторые близкие мне люди, такие как [Зои] и ты, говорили:" Почему ты просто не начнешь носить то, что тебе самому нравится? Почему не можешь просто быть собой?". Кроме того, вы давали мне более конкретные советы по поводу стиля. Сейчас я действительно наслаждаюсь поиском своего образа с помощью таких замечательных консультантов" — сказал актер своему коллеге Джону Хиллу, выступившему в качестве интервьюера.

Ранее Татум признавался, что Кравиц убедила его отказаться от обуви бренда Crocs. Также он обращался за модными советами к ее бывшему отчиму Джейсону Момоа.

Также Татум прошелся и по своим коллегам по цеху. Ченнинг рассказал, что сейчас его любимым актером является Дэниел Рэдклифф. А Брэда Питта назвал "веселым", заявив, что у того есть отличный комедийный талант. Ранее мы писали о том, что Зои Кравиц и Ченнинг Татум больше не скрывают своих чувств.