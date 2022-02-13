На ближайшей неделе незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,9 грн., а наличный доллар в банках может торговаться около 27,8/28,0 грн. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари. Как отметил аналитик, а в прошлую неделю курс доллара к гривне снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,4-1,4%. Так, с пятницы по пятницу устанавливаемый НБУ официальный курс доллара США снизился с 28,27 до 27,88 грн (-1,4%). Спрос/Предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время снизились с 28,12/28,14 до 28,00/28,02 грн (-0,4%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 28,01/28,25 до 27,90/28,13 грн (-0,4%). При этом спрэд между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,8%. Как напомнил аналитик, миссия МВФ в Украине по второму пересмотру программы stand-by может пройти в первом квартале этого года, как и планировалось, сообщил глава отдела коммуникаций МВФ Джерри Райс. Миссия состоится "при условии, что будет достигнут достаточный прогресс для достижения целей программы", уточнил он. Точная дата работы миссии будет объявлена позже. Райс добавил, что МВФ следит за развитием событий в Украине и надеется на понижение напряженности. По прогнозу банкиров, курс доллара в 2022 году ожидается в коридоре 26-28 гривен. Аналитики банков учитывают разные факторы, влияющие на валютный рынок.