Часто хозяйки для того, чтобы творожная запеканка получалась нежной и рыхлой, добавляют в нее муку. Однако мало кто знает, что такой ингредиент только забивает массу и делает ее сухой и калорийной. На странице "_mary.cooking" в Instagram рассказали, что лучше для основы использовать манку. Для приготовления творожной запеканки требуются следующие ингредиенты: кисломолочный творог – 500 г; яйца – 2 шт; манная крупа – 2 ст. л; сметана – 2 ст. л; ванильный сахар – 30 г; желток для смазки; кусочек сливочного масла. Способ приготовления: Сначала возьмите творог и взбейте его блендером. Затем добавьте сахар, яйца, сметану и манную крупу. После этого сбивайте блендером до однородности. Возьмите стеклянную форму и смажьте сливочным маслом. Также посыпьте ее манной крупой. Далее выложите творожную массу и сверху смажьте желтком. Все это поставьте в разогретую духовку при 180 градусах, ориентировочно на 50 минут. Готовность блюда проверьте с помощью деревянной шпажки. Сверху посыпать сахарной пудрой. Подавать можно со сметаной. Посмотреть это сообщение в Instagram

Сообщение, распространенное Мэри Кукинг‍ (@_mary.cooking) Раньше мы сообщали, как приготовить вафельный торт с карамельным кремом и арахисом. Также мы писали, как приготовить шоколадную панну кота за 5 минут.