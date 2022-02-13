Доктор Евгений Комаровский рассказал о недорогом аптечном средстве, которое многие относят к БАДам (биоактивным добавкам), но это не так. И этот препарат действительно работает и особенно необходим детям при дефиците кальция. Речь идет о глюконате кальция. Как его принимать, Заслуженный врач Украины рассказал в Instagtram. "Кальция глюконат – это не биоактивная добавка (БАД), это нормальный аптечный препарат кальция. Главное, что вы должны знать: чтобы кальций усваивался организмом, он должен поступать в виде растворимой соли. Кальция глюконат прекрасно растворяется даже в холодной воде, а еще он дешевый", — посоветовал педиатр. Медик говорит, что разрекламированные дорогостоящие препараты кальция принимать не имеет смысла. Так как отличаются они от глюконата разве что ценой. Препарат принимают, как правило, дети и подростки, если есть показания. В каких случаях необходим глюконат кальция Детям принимать препарат следует при клинических проявлениях дефицита кальция. На это указывают определенные симптомы: повышенная нервная возбудимость, мышечный гипертонус и другие, если ребенок явно мало получает кальция из-за определенной диеты (например, не ест молочные продукты). В таких случаях в периоды активного роста костей и зубов давать препараты кальция можно и нужно. Какая дозировка будет правильной Важно учитывать возраст и вес ребенка при расчете дозировки препарата. "Если вы подростку даете по таблетке глюконата кальция три раза в день, то вы этим только собственную совесть успокаиваете, а не поддерживаете его здоровье. В подростковом возрасте человек должен съедать минимум 10-15 таблеток в сутки", – уверяет врач. . Отметим, что доктор Комаровский скептически относится к такому способу получения кальция, как яичная скорлупа. По его мнению, это пустая трата сил и времени. Ранее доктор Комаровский назвал единственный витамин, который нужно принимать дополнительно. Также мы писали, что украинский врач-невролог раскритиковал популярные лекарства "для памяти".