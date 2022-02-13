Израиль из-за угрозы нового вторжения российских войск в Украину активизировал возвращение своих граждан домой. Израильские авиакомпании увеличивают количество авиарейсов из Киева. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsru.co.il и Times of Israel. В субботу, 12 февраля, премьер-министр Израиля Нафтали Беннет провел заседание правительства по поводу ситуации вокруг Украины. После заседания правительство призвало израильтян немедленно покинуть территорию Украины, поскольку окно для эвакуации может закрыться в среду, 16 февраля. Израильские авиакомпании Arkia, El Al и Israir заявили об увеличении количества рейсов из Киева, чтобы израильтяне могли вернуться домой. Arkia назначила два дополнительных рейса из Киева на понедельник и один дополнительный рейс из Одессы на вторник. Билет стоит от 200 до 350 долларов. Кроме того, министр обороны Израиля Бени Ганц поручил военным готовиться к сценарию, при котором понадобится их помощь для эвакуации израильтян из Украины. Сколько израильтян находится в Украине В посольстве Израиля в Украине зарегистрировались около 4500 граждан. Однако, по оценкам Министерства иностранных дел Израиля, всего в Украине могут находиться около 15 тысяч израильтян. Напомним, в пятницу Израиль сообщил, что вывозит семьи дипломатов и рекомендует гражданам отказаться от поездок в Украину.