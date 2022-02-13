Лучший способ сохранить печень здоровой – это профилактика. Поэтому следует пересмотреть свое отношение к алкоголю, кофе и готовой пище (полуфабрикатам) и минимизировать их употребление. А еще следует добавить в свой ежедневный рацион больше овощей, зелени и горьких продуктов питания. Также есть продукты, которые буквально созданы для того, чтобы поддержать печень, рассказала в своем блоге о здоровом питании нутрициолог Екатерина Йенсен.

Как питаться, чтобы печень была удовлетворена (фото: pexels.com) Список продуктов: лучшие друзья печени Чеснок Способствует активации энзимов, помогающих печени очищаться. Также чеснок содержит 39 различных антибактериальных компонентов, убивающих различные вредные бактерии. Лучше всего есть чеснок свежим. Свекла Также активирует энзимы печени. Кроме того, содержит элементы, позволяющие лучше усваивать жиры. К примеру, если у вас красная гусиная кожа на тыльной стороне верхней части рук, то это говорит о неусвоении жиров. Если нашли такое у себя, то свекла вам в помощь. Брокколи (букеты) Чрезвычайно богата антиоксидантами и к тому же стимулирует выработку глутатиона. Глутатион, в свою очередь, помогает печени на обоих этапах ее детоксикации. Брокколи также содержит индол-3-карбитол, помогающий печени в переработке гормонов. Грейпфрут Стимулирует выработку желчи, а также помогает в очищении печени. Богат витамином С с биофлаваноидами, которые помогают этому витамину лучше усваиваться. Руколо Помогает печени вырабатывать необходимые энзимы, с помощью которых мы лучше расщепляем пищу. грецкий орех Увеличивают скорость кровотока, тем самым помогая печени в детоксикации тела. Содержат полезные для мозга и нервной системы Омега-3 и ненасыщенные жирные кислоты. Раньше нутрициолог назвала простое натуральное средство от жара и боли.