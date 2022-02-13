Выбор подарка – дело тонкое и ответственное, ведь презентом можно как уважать вторую половинку, так и обидеть. В канун Дня святого Валентина Styler решил рассказать, какие предметы лучше не дарить второй половинке, и почему. От каких подарков лучше воздержаться

Некоторые вещи лучше точно не дарить любимым (www.pexels.com) Презенты на религиозную тематику могут восприниматься двусмысленно – от них лучше отказаться. Такой дар может задеть определенные взгляды или убеждения партнера. Нижнее белье – с одной стороны подарок интимный, а с другой – с ним легко промахнутся и даже обидеть партнера. Носки с сердечками – не лучший выбор, а комплект нижнего белья неправильного размера – тем более. К тому же по поверью, мужское нижнее белье как подарок может обещать предательство. Слишком дорогие и статусные подарки тоже не самый лучший вариант, ведь такие презенты обязывают. Особенно от них следует отказаться в начале отношений.

К выбору подарка стоит подойти взвешенно (www.pexels.com) Банальные подарки , как коробка конфет, формальные открытки, кружка с фото, мягкая игрушка набор с шампунем и гелем для душа и прочее, не удивят избранницу – придумайте что-то оригинальное, а ваша изобретательность точно окупится сторицей! Деньги в конверте – далеко не лучший выбор для подарка ко Дню святого Валентина. Лучше отдайте предпочтение подарочному сертификату, но учтите интересы и желания второй половинки. Анти-подарок можно смело считать канцелярию и бытовую химию . Эти расходные материалы трудно отнести к презентам на праздник, а вашу практичность и хозяйственность смело примут за скупость. Для тех, кто суеверен

Суеверные люди далеко не все подарки толкуют верно (www.pexels.com) Верить в поверье или нет – личное дело каждого, но если ваш партнер – человек суеверный, то с подарком стоит быть осторожнее и заранее изучить тематику. Существует поверье, что дарить острые предметы – к ссоре, поэтому такой подарок тоже лучше обойти стороной. Кухонные наборы ножей и штопор точно лучше не покупать. То же самое касается часов – их считают предвестником разлуки. Если ваш партнер суеверен, то такой подарок способен его огорчить. Похожая история с зеркалом – трюмо с подсветкой для любимой может обернуться неприятностями. Зеркало считают проводником в загробном мире и, по поверьям, оно может навлечь беду. Хотели подарить что-то полезное для дома и домашнего обихода, например, тапочки или полотенце ? Это не самая лучшая идея. Домашняя обувь считается предвестником недугов, а полотенце – и того хуже, к серьезной болезни и даже смерти. Практичный подарок для ванной комнаты в виде банных принадлежностей тоже стоит обойти вниманием – он может обещать разлуку. Напомним, ранее мы писали, какие цветы лучше не покупать любимой на 14 февраля. Также стало известно, почему женщинам не следует сажать цветы в горшках.