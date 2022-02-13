В холодное время года чеснок становится особенно популярным продуктом, и его используют при приготовлении блюд многие кулинары и простые граждане. При этом врачи-диетологи напоминают, что польза от любого продукта прежде всего заключается в умеренном употреблении. Об этом пишет "Ukr.Media". Известно, что чеснок обладает антивирусным и противогрибковым действием и является естественным "антибиотиком". В его составе находится эфирное масло – алицин, которому он обязан специфическим запахом, вкусом и мощным антибактериальным действием. Однако, говорят эксперты, при этом не следует добавлять чеснок во все блюда без разбора ради борьбы с вирусами. Отмечается, что нередко хозяйки допускают ряд ошибок при использовании чеснока в приготовлении блюд, снижая полезные свойства этого многолетнего травянистого растения. Да, специалисты считают, что при подготовке чеснока не стоит использовать чесночницу – профессионалы рекомендуют измельчать его с помощью ножа. Этот способ позволяет таким маленьким кусочкам лучше раскрыть вкус и улучшить аромат блюда. Также эксперты объяснили, в какие блюда чеснок нужно добавлять осторожно, и в каком виде: при приготовлении плова правильно класть в готовое блюдо целые зубчики растения; при приготовлении супа и тушеных овощей зубчики чеснока нужно порубить и положить в кастрюлю за 1-2 минуты до готовности; для студня чеснок тоже следует добавлять, когда блюдо будет полностью готово. Как сообщалось, перед этим эксперты назвали 10 натуральных продуктов и напитков, которые помогут предотвратить тромбоз без лекарств. Также мы писали, что раньше диетологи назвали список лучших овощей для поддержания здоровья.