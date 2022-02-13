Полнолуние в феврале пройдет в знаке Льва. А это может принести кучу мелких неприятностей из-за эгоизма, хвастовства и негативных проявлений в адрес других людей. Когда наступит полнолуние в феврале, чего нужно опасаться и что категорически делать нельзя – читайте в материале ниже. Полнолуние наступит в среду, 16 февраля, ровно в 19:00 по киевскому времени. Последнее зимнее полнолуние называют Снежным или Голодным. В этом году он пройдет в знак Льва. Ожидается, что вечером 16 февраля может быть велик всплеск энергии. А в этот день будет идти снег. Чем опасен полнолуние 16 февраля В этот день рациональное и адекватное мышление может бросить, поэтому люди будут склонны к эмоциональным и необдуманным поступкам. Есть риск ввязаться в сомнительные авантюры. Под влиянием Луны возможны проявления эгоизма, самовлюбленности, хвастовства, усиленной агрессии, раздражительности. Люди будут склонны ставить свои потребности и желания на первое место, иногда во вред другим людям. Есть риск повышения травматизма, несчастных случаев, ущерба. Мошенники будут очень активны – стоит проявить осторожность. Возможны серьезные конфликты и ссоры в личных отношениях. Следует поискать компромиссы, а острые углы обходить стороной. Что делать в полнолуние 16 февраля можно В этот день следует определиться со своими желаниями и планами, разобраться в своих чувствах и мыслях. Возможен приток энергии, который следует направить в какое-нибудь положительное русло. Можно прописывать способы достижения каких-либо целей, составлять детальный план. Полезной станет уборка в доме и избавление от всего ненужного хлама. Все начатое нужно обязательно доводить до конца. Еще можно заняться оздоровительными процедурами, медитациями, прогулками на свежем воздухе. Энергию стоит выплеснуть в творчестве – начните писать роман, картину или смастерите что-нибудь полезное. Это поможет восстановить жизненные силы. Также полнолуние – отличный день для составления карты желаний. Что нельзя делать в полнолуние 16 февраля Не стоит посещать собеседования и менять место работы Отложите хирургические вмешательства и серьезные косметические процедуры на другой день Не выбрасывайте личные вещи, не сжигайте документы Не берите взаймы, не давайте взаймы, не оформляйте кредиты Не злоупотребляйте алкоголем и постарайтесь не переедать Не стоит в этот день заключать договоры Не подходит 16 февраля для помолвки или заключения брака Постарайтесь перенести дальнюю поездку на другой день Напомним, ранее мы писали о том, что названы самые опасные и благоприятные дни в феврале. А также рассказывали о том, когда в феврале не следует посещать парикмахерскую.