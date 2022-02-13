Идея кратно повысить налоги на добычу украинского природного газа приведет к замораживанию всех проектов по развитию месторождений и обернется обвалом объемов добычи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на экономического эксперта Виктора Скаршевского в Facebook. "В условиях постоянного роста цены газа на мировом рынке Украине нужно увеличивать добычу, а не собирать в бюджет побольше денег "здесь и сейчас". В целом, инициатива Гетманцева приведет, в конечном итоге, к уменьшению возможностей увеличения собственной добычи газа и увеличению его импорта , то есть, к еще большей энергозависимости", — заявил эксперт. Он также отметил, что вымывание денег добывающих компаний негативно отразится на уровне инвестиций в наращивании добычи. В истории Украины уже был момент, когда ставки ренты на газ достигали 70% – часть 2014 и весь 2015 год. В результате, страна на два года полностью заморозила инвестиции в добычу газа, добавил эксперт. Напомним, 9 февраля в Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается увеличить ренту на добычу газа до рекордных за всю историю страны 69%.