Рейс украинской авиакомпании SkyUp по маршруту Фуншал-Борисполь не сумел прилететь к месту назначения. Лизингодатель запретил SkyUp влетать самолетом в авиапространство Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу SkyUp.

"Несмотря на все усилия авиакомпании и готовность государственных структур Украины обратиться к лизингодателю, владелец самолета — резидент Ирландии — предоставил категорический отказ в то время, когда воздушное судно уже выполняло рейс в Киев", — рассказали в авиакомпании.

Самолету с бортовым номером UR-SQO пришлось садиться в аэропорту Кишинева. Авиакомпания SkyUp совместно с украинским посольством работает над возвращением 175 украинских граждан домой. Украинцев трансфером доставят в Украину.

Отметим, Министерство иностранных дел Ирландии рекомендует не путешествовать в Украину из-за высокого риска боевых действий. В то же время находящиеся в Украине ирландцы призывают вернуться домой коммерческими рейсами. Напомним, вчера нидерландская авиакомпания KLM упразднила рейсы в Украину. РБК-Украина рассказывала, как мир реагирует на угрозу вторжения РФ в Украину.