Федеральное собрание Германии переизбрало Франко-Вальтера Штайнмайера президентом страны на второй срок. Его кандидатур поддержали 1045 законодателей из 1472. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты голосования, опубликованные на сайте Бундестага. Остальные кандидаты на пост президента Германии набрали такое количество голосов: Герхард Траберт, врач из Майнца-96; Макс Отте, экономист и профессор-140; Штефани Гебауэр, астофизик-58. Президента Германии выбирают на пятилетний срок. Федеральное собрание – это специальный конституционный орган Германии. Созывается для избрания президента. В него входят депутаты Бундестага и представители регионов. В это Федеральное собрание состояло из 1472 участников, в том числе 763 депутатов Бундестага. На голосование пригласили бывшего канцлера Ангелу Меркель. Она представляла землю Мекленбург-Передняя Померания.